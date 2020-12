Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 11:00 Uhr

Diez

Diez – Einbruch in Gartenlaube

Im Zeitraum vom 08.08.2020 19:00 Uhr bis zum 09.08.2020 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in mehrere Gartenhütten in der Verlängerung zum Schläferweg in Diez ein.