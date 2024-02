Diez

Diez. Einbruch in Einfamilienhaus

Am heutigen Donnerstag, den 08. Februar, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Parkstraße ein, indem die rückseitig gelegene Hauseingangstüre gewaltsam geöffnet wurde.