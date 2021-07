Diez

Diez – Diebstahl aus Pkw -

Am Montagabend (19.07.21) stellte der Geschädigte seinen Firmentransporter gegen 19:30 Uhr in der Schulstraße von Diez ab. Als er am Dienstagmorgen gegen 06 Uhr wieder an seinem Fahrzeug war, stellte er fest dass die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen war.