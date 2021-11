Diez – Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

In der Nacht zum gestrigen Mittwoch (03.

11.21) wurde durch bislang Unbekannte(n) die Scheibe der Fahrertür eines Kfz eingeschlagen.

Der schwarze Mercedes-Benz war in dieser Zeit in der Diezer Friedrichstraße abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurden eine Geldbörse mit etwas Bargeld und diversen Dokumenten entwendet. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



