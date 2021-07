Diez – Diebstähle, Zeugen gesucht

07.21) ereigneten:



An einem in der Schusterstraße in Diez abgestellten Pkw wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und persönliche Sachen aus dem Fahrzeug entwendet.



Auf die gleiche Art und Weise wurde ein Pkw, der auf dem Parkplatz des Finanzamtes Diez abgestellt war, nach Gegenständen durchsucht.

Hier stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest, was im Detail gestohlen wurde.



Am Bootsverleih in Balduinstein wurde der Motor eines Bootes entwendet.

Hier dauern die Ermittlungen noch an.



Die Polizei Diez bittet eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber dieser Vorfälle, ihre Beobachtungen telefonisch oder auch gerne per E-Mail mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell