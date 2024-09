Diez

Diez. Brand einer Wiese – Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung- Zeugen gesucht!

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am Dienstag, den 03. September, wurde die Polizeiinspektion Diez um 18:12 Uhr durch die Rettungsleitstelle Montabaur über eine brennende Wiese an einem Verbindungsweg vom Wohngebiet Schläfer in Richtung der Parkanlage „Wirt“ informiert.