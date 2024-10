Diez. Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Am Donnerstag, den 17. Oktober, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 18:45 Uhr in der Wilhelmstraße einen 21-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Diez, da er mit einem sogenannten E-Scooter unterwegs war, an dem kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht war.

Anzeige

Wie sich herausstellte, bestand für das Fahrzeug auch kein Versicherungsschutz, was für sich schon eine Straftat darstellt. Zudem konnten die Beamten bei dem jungen Mann auch noch starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Er gab an, lediglich ein Bier getrunken zu haben, was allerdings mit dem Ergebnis des Atemalkoholtests nicht in Einklang zu bringen war: dieser ergab einen Wert von 1,67 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell