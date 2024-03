Diez – Autoposer und Tuner standen am „Car-Freitag“ im Fokus der Polizei

Anzeige

Aus diesem Anlass führte die Polizei heute auch in Diez schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen durch.

Dabei wurden an 9 Fahrzeugen kleinere Mängel wie beispielsweise fehlende Warnwesten festgestellt.

An lediglich 2 Fahrzeugen gab es größere Beanstandungen, so wurden zum Beispiel in einem Fall falsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht.

Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, ein Fahrzeug durfte aufgrund der Beanstandungen nicht mehr weiter gefahren werden.



