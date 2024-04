Diez. Auf kurzem Weg in die Justizvollzugsanstalt

Diez. (ots). Am Dienstag, den 09. April, meldete ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Diez gegen 22:50 Uhr, dass er über eine Außenkamera eine Person beobachten könne, die mit Fahrrad und einer Taschenlampe in verdächtiger Weise um das Gelände der Justizvollzugsanstalt fahre.

Die gemeldete Person konnte durch die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Diez angetroffen und kontrolliert werden. Der 45-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Diez gab an, dass er auf der Suche nach der entlaufenen Katze seiner Freundin sei. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen den 45-Jährigen ein Haftbefehl über ein Jahr und fünf Monate Freiheitsstrafe vorlag. Er wurde daher von den eingesetzten Beamte „um die Ecke“ begleitet und an der Pforte an die Bediensteten der Justizvollzugsanstalt übergeben.



