Singhofen

Diebstahl zweier hochwertiger E-Bikes

In der Zeit von Montag, 17.05.2021, bis Dienstag, 18.05.2021, jeweils etwa 16:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter je ein hochwertiges E-Bike aus einem Schuppen in der Bornstraße und einer Garage in der Schwimmbadstraße.