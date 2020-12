Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 04:20 Uhr

Höhn

Diebstahl von zwei Fahrrädern

Am Freitag, 21.08.2020 kam es in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in Höhn, Bahnhofstraße, zu einem Diebstahl von zwei gebrauchten Fahrrädern.