Diebstahl von Winterreifen aus verschlossenem PKW

Am Sonntag, dem 10.12.2023, kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr zum Aufbruch eines PKWs mit anschließendem Diebstahl von Winterreifen.

In dieser Zeit stand der PKW der Marke Range-Rover verschlossen auf einem Firmengelände im Südring in 56412 Ruppach-Goldhausen. Durch bislang unbekannte Täter wurde die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und ein Satz Winterreifen mit Felgen des Herstellers Range-Rover und eine grüne Regenjacke der Marke „Barbour“ aus dem Fahrzeug entwendet.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Telefon 02602-9226-0 zu melden.



