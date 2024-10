Diebstahl von Mineralöl

Anzeige

Die Zufahrt zur Tongrube ist derzeit lediglich über einen unbefestigten Schotterweg möglich, der in die L300 zwischen Guckheim und Westerburg mündet. Es wird um Hinweise gebeten, wer zu tatrelevanten Zeit ein Kraftfahrzeug in diesem Bereich festgestellt hat, welches in die Zufahrt abgebogen oder aus dieser Zufahrt gekommen ist.



