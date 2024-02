Diebstahl von Kupferkabel -Zeugenaufruf

Am vergangenen Wochenende (02.

-05.02.2024) kam es entlang der L324, Ortsausgang Seelbach in Fahrtrichtung Bremberg, zu einem Diebstahl von 510 Metern Kupferkabel.

Ermittlungen zufolge dürften die bislang unbekannten Täter den Kabelstrang vor Ort durchtrennt, verladen und abtransportiert haben.

Die Polizei Bad Ems bittet etwaige Zeugen, die insbesondere in den Nächten des Wochenendes, verdächtige Wahrnehmungen im Hinblick auf Personen oder größere Fahrzeuge/Transporter gemacht haben, sich bei der hiesigen Dienststelle unter der Tel: 02603/970-0 zu melden.



