Diebstahl von Kraftstoff aus einer Baumaschine

In der Zeit vom 17.10.23 bis 20.10.23, 07:00 Uhr, kam es auf der Baustelle im Bereich des Gewerbegebietes Luckenbach zum Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einer Baumaschine.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Den Ermittlungen zufolge wurde der Tankdeckel eines Kettenbaggers aufgebrochen und hieraus mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Bereich.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Baustelle anführen kann, möge sich an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580 wenden.



