Diez

Diebstahl von Kraftfahrzeug

Unbekannte(r) Täter entwendete(n) in Diez in der Pommernstraße, in der Zeit vom 22.05.2021, 20:00 Uhr, bis zum 25.05.2021, 14.00 Uhr, einen schwarzen Mofaroller der Marke Piaggio mit silbernem Koffer.