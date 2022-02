Montabaur

Diebstahl von Kompletträdern in Heiligenroth

In der Nacht von Dienstag, dem 22.02.2022, auf Mittwoch, den 23.02.2022, kam es in der Industriestraße in Heiligenroth zu einem Diebstahl von zwölf Kompletträdern zum Nachteil eines dort ansässigen Autohändlers.