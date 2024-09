Roßbach

Diebstahl von Kennzeichen an einem geparkten PKW.

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am Samstag, 28.09.24, in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr, kam es in der Waldgemarkung 56271 Roßbach zum Diebstahl von Kfz-Kennzeichenschildern eines geparkten PKW.