Montabaur

Diebstahl von Informationsmaterial aus Schilderhäuschen in Maroth

Unbekannte-/r Täter-/in schraubte in Maroth in der Waldseestraße im Zeitraum vom 15.07.2021 – 20.07.2021 zunächst die in einem sogenannten Schilderhäuschen unmittelbar am Schild befestigte, heimatkundliche Infotafel ab und entwendete diese anschließend.