Diebstahl von E-Bikes – Tatklärung

/19.03.2021) wurden aus einer verschlossenen Garage in der Straße „Am Guckenberg“ zwei E-Bikes mit dazugehörigen Ladegeräten entwendet.

Die Fahrräder wurden durch eine Streife der Polizeiinspektion Diez am Nachmittag des 19.03.2021 in der Nähe des Krankenhauses Diez, verschlossen an einem Fahrradständer, festgestellt.

Aufgrund durchgeführter Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen zwei in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus wohnende, amtsbekannte Personen erhärtet und ein richterlich angeordneter Durchsuchungsbeschluss für deren Wohnung erwirkt werden.

Bei der Durchsuchung konnten die zu den E-Bikes gehörenden Ladegeräte aufgefunden werden.



