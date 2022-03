Diebstahl von Dieselkraftstoff in Montabaur

In der Nacht von Sonntag, dem 20.03. auf Montag, den 21.03.2022, kam es auf einem Firmengelände in der Westerwaldstraße in Montabaur zum Diebstahl von ca. 250 Litern Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten LKW durch bislang unbekannte Täter.

In der Nacht von Sonntag, dem 20.03., auf Montag, den 21.03.2022, kam es auf einem Firmengelände in der Westerwaldstraße in Montabaur zum Diebstahl von ca.250 Litern Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten LKW durch bislang unbekannte Täter.

Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder in der näheren Umgebung des Tatorts auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (02602-9226 0) zu melden.



