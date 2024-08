Montabaur

Diebstahl von 300 Litern Diesel aus Baufahrzeugen

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am Sonntag, den 11.08.2024, entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum 04:30 – 05:15 Uhr in der Gemarkung 56459 Gemünden ca. 300 Liter Diesel aus mehreren Baumaschinen/Baufahrzeugen eines Straßenbauunternehmens, welches unmittelbar angrenzend an das dort befindliche Klärwerk Westerburg eine Lagerfläche unterhält.