In der Nacht vom 24.11.2023 auf den 25.11.2023 kam es in Dreisbach zum Diebstahl eines Pkw Anhängers.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem umzäunten Wiesengrundstück am Ortsrand, unmittelbar an der Kreisstraße 64 (Nistertalstraße).

Die Polizei Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr.: 02662-95580.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell