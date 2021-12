Heiligenroth

Diebstahl eines Ortseingangsschild / Beschädigung eines Begrüßungsschild

Am Donnerstag, den 18.11.2021 wurde festgestellt, dass das Ortseingangsschild der Ortsgemeinde Heiligenroth, welches in der Straße Am Hohlen Weg, aufgestellt war entwendet wurde.