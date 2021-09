Diebstahl eines Motorrads

In der Nacht von Freitag auf Samstag (10.

/11.09.2021, zwischen 19 Uhr und 08:30 Uhr) wurde aus dem Innenhof eines Wohnanwesens in der Burgschwalbacher Straße ein schwarz-blaues Motorrad der Marke SUZUKI, Typ GSX S750, entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich hierzu mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.



