Diebstahl eines Mercedes-Benz – Zeugen gesucht

In der Nacht von Faschingssamstag auf Faschingssonntag, im Zeitraum von 23:15 Uhr bis 05:45 Uhr, wurde in Sankt Goarshausen, in der Einfahrt des Anwesens Wellmicher Straße 41 ein Auto gestohlen.

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Es handelte sich um einen älteren grünen Mercedes Benz, Typ E 320 CDI. Das Auto wurde vor dem Diebstahl von einem Anhänger abgekoppelt. Hat jemand in dieser Nacht im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Dann setzen sie sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung.



