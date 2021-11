Gemünden In der Nacht vom 07. auf den 08.11.2021 kam es in der Ortslage Gemünden zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes.

Der unbekannte Täter flüchtete nach derzeitigen Ermittlungen vermutlich auf dem E-Bike in unbekannte Richtung.



Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen an die Polizeiinspektion Westerburg zu wenden.



Tel. 02663 98050



