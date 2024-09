Diebstahl eines hochwertigen BMW-Motorrades in Nistertal

Im Zeitraum vom 26.09.2024, 19:00 Uhr, bis 27.09.2024, 18:30 Uhr, kam es in Nistertal, Gartenstraße, zum Diebstahl eines hochwertigen Motorrades.

Bisher unbekannte Täter sind in eine dortige Garage gelangt und haben eine rote BMW S1000R entwendet.

Sollten jemandem im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, die in einem Zusammenhang zu dem Vorfall stehen könnten, bittet die Polizei Hachenburg um Mitteilung.



