Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitag, den 18.06.2021, wurde im Zeitraum zwischen circa 21:00 und Mitternacht, ein E-Scooter entwendet der im Bereich des Rathauses abgestellt war.

Nachdem der unbekannte Täter sich des Scooters bemächtigt hatte wurde er noch beim Wegfahren in Richtung Ortsmitte beobachtet.

Bei dem entwendeten Scooter handelt es sich um einen schwarzen Scooter mit blauen Applikationen des Herstellers Segway.



Zeugenhinweise werden an die Polizei Montabaur erbeten.



