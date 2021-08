Rennerod

Diebstahl eines Eishörnchenaufstellers

In der Nacht von Samstag, 21.08.2021, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 22.08.2021, 08:00 Uhr, wurde bei einem Eiscafe in der Hauptstraße in Rennerod ein Werbeaufsteller in Form eines Eishörnchens mit Eiskugeln und Sahne entwendet.