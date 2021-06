Bad Ems

Diebstahl einer Gartenskulptur

-Bad Ems- Im Zeitraum vom 11.06. auf den 12.06.2021 wurde aus einem umzäunten Gartengrundstück in der Straße Emser Hütte in 56130 Bad Ems eine Gartenskulptur aus Holz, in Form eines Wildschweines von nicht unerheblichen Wert entwendet.