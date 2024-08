Bad Ems

Diebstahl aus PKW

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am 27.08.2024 gegen 12:00 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Nieverner Straße 13 in Bad Ems zu einem Diebstahl aus einem PKW.