Diebstahl aus KFZ – Mehrere PKW der Marke BMW aufgebrochen!

Anzeige

Diese waren allesamt in einem Wohngebiet in Hachenburg frei zugänglich geparkt. Aus den Fahrzeugen wurden Lenkräder, Navigationsgeräte, etc. entwendet. Das Vorgehen des Täters/der Täter wird als professionell eingeschätzt.

Etwaige Zeugen, die zur Tatzeit, oder auch im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hachenburg in Verbindung zu setzen.



Telefon: 02662-9558-0



E-Mail: pihachenburg@polizeil.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg:

Telefon: 02662-9558-0

E-Mail: pihachenburg@polizeil.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell