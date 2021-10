Kamp-Bornhofen

Diebstahl aus aufgebrochenen PKW

In der Nacht vom 12.10.2021 auf den 13.10.2021, zwischen 17:00 und 07:10 Uhr, kam es in der Zeilerstraße in Kamp-Bornhofen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug.