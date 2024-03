Die Polizeidirektion Montabaur stellt die Kriminalstatistik für das Jahr 2023 vor

Somit bewegen sich die Zahlen in etwa auf dem Niveau vom Vorjahr (13853 Fälle). Die Aufklärungsquote liegt bei 67,70 Prozent, was 9313 gelösten Fällen entspricht.



Die komplette polizeiliche Kriminalstatistik mit allen Zahlen, Daten und Erläuterungen der Polizeidirektion Montabaur finden Sie im Anhang.



