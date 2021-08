Montabaur

Dernbach -Verkehrsunfall mit Flucht- ZEUGEN GESUCHT

In der Zeit von Freitag, 06.07.2021, 17:00 Uhr und Samstag, 07.08.2021, 11:00 Uhr, ereignete sich in Dernbach, in der Bischof-Blum-Straße ein Verkehrsunfall mit Flucht.