Dernbach Verkehrsunfall geht glimpflich aus

Eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr die K148 in Richtung Staudt. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte durch die angrenzende Böschung. Der Pkw kam schließlich auf dem Dach liegend zum stehen. Die Fahrzeugführerin, die nicht in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde, konnte durch die Feuerwehren Dernbach und Staudt befreit und dem Rettungsdienst überstellt werden. Dieser stellte glücklicherweise nur eine leichte Prellung fest und übergab die Unfallverursacherin ihrem Ehemann, der sie mit nachhause nehmen konnte. Außer der Polizei, dem Rettungsdienst den Feuerwehren aus Staudt und Dernbach befand sich die Straßenmeisterei und die untere Wasserbehörde der KV Westerwald im Einsatz. Die K 148 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw kurzzeitig gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

PHK Birkner



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Kontaktdaten anzeigen/ausblenden (#„ class=“contact-open mod-toggle-link event-trigger„ data-category=“contact-open„ data-action=“click„ data-label=“4824485)



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

PHK Birkner



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell