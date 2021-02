Dausenau – Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW ***Zeugenaufruf***

Im Zeitraum vom 17.02.2021, 20:30 Uhr bis 18.02.2021, 08:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der der Langgasse 29 in 56132 Dausenau.

Der linke Außenspiegel eines geparkten grauen Ford Focus wurde beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher oder dem unfallbeteiligten PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems telefonisch unter 02603 / 970-0 oder per E-Mail an pibadems.wache@polizei.rlp.de, zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell