Dausenau: 16 – jähriger Leon Nohles seit Sonntag vermisst.

Leon wurde am Sonntag gegen 21:30 Uhr zuletzt am Bahnhof in Bad Ems gesehen. Leon ist 165cm groß, schlank und Brillenträger. Er war zuletzt mit einer grauen Hose, beigen Stiefeln und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Er führte einen roten Rucksack und einen schwarzen Schal mit sich.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems unter der Telefonnummer 02603/ 9700.



