Burgschwalbach

Burgschwalbach. Einbruch in Wohnhaus

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Mittwoch, den 28.02.2024, kam es im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße „Brennersgraben“.