Bremberg – Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Dieser befuhr gegen 18:30 Uhr die Landstraße von Attenhausen in Richtung Bremberg. Beim Überfahren eines Gullideckels verlor er die Kontrolle über das Krad, stürzte und rutschte ca. 45 Meter über die Fahrbahn. Der junge Mann wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohend, verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand vermutlich Totalschaden.



