Brand von Plastik auf dem Sportplatz des Gymnasiums / Augenzeugen gesucht

Die Zündelstelle befand sich unmittelbar neben dem Mattenwagen am linken Eingangstor (Blickrichtung Rhein) in der Nähe des Toilettenhäuschens. Das Tor stand offen. Ein daneben stehender Mattenwagen wurde durch den Brand nicht beschädigt. Es entstand aber Sachschaden auf dem Tartanplatz.

Wer Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen/Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Sankt Goarshausen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur,

PI Sankt Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0

oder per mail an: pist.goarshausen.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





