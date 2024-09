Brand von Heuballen bei Dahlheim

Am frühen Morgen des 01.09.2024 wurde die PI Sankt Goarshausen über die Rettungsleitstelle Montabaur in Kenntnis gesetzt, dass nahe des Aussiedlerhofes Bühlerhof in Dahlheim zahlreiche Heuballen brennen würden.

Anzeige

Vor Ort stellte sich heraus, dass auf dem freien Feld ca. 100 Heuballen gelagert waren. Diese fingen nach und nach Feuer, sodass nahezu alle 100 Heuballen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf einen mittleren 4-stelligen Betrag. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Neben den umliegenden Feuerwehren aus Dahlheim und Sankt Goarshausen, war der Eigentümer selbst in die Löscharbeiten involviert. Diese dauern derzeit noch an.

Möglicherweise könnte hier eine Brandstiftung im Raum stehen. Indiz hierfür sind erste Zeugenangaben, nach denen Personen aus dem Nahbereich der Heuballen gesichtet werden konnten.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Brandes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sankt Goarshausen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen



Telefon: 06771/9327-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell