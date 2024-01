Brand in Ferienhaussiedlung

Am frühen Samstagvormittag, 13.01.24, gg. 03:13 Uhr, erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr zu einer Brandstelle in Kirburg.

Demnach war es in einer dortigen Ferienhaussiedlung zum Brand eines Ferienhauses gekommen.

Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte vor Ort stand ein Ferienhaus im Vollbrand.

Das Ferienhaus brannte völlig aus, die Bewohner konnten sich zum Glück ins Freie retten.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, hierzu dauern die Ermittlungen an.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt, es entstand ein noch nicht zu beziffernder Brandschaden.

Im Einsatz waren über 60 Wehrleute der Löschzüge VG Bad Marienberg.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die angrenzende L 285 zwischen Langenbach und Kirburg kurzzeitig voll gesperrt werden.



