Brand in der Altstadt von Diez

In der vergangenen Nacht, gegen 01.45 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Zimmerbrand in einem Gebäude in der Pfaffengasse in Diez.

Der Brandort liegt in einem Mehrfamilienhaus.

Oberhalb des Brandobjektes befindet sich das Grafenschloss mit Jugendherberge. Aufgrund des aufsteigenden Rauches haben dort die Brandmelder ausgelöst. Vorsorglich wurden die Gäste der Jugendherberge evakuiert und in einer nahegelegenen Schule untergebracht. Einige Personen, darunter auch Kinder, mussten aufgrund eines Hustenreizes in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden.

Ermittlungen werden zeitnah durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Der Einsatz dauert derzeit noch an, sodass darum gebeten wird von weiteren Anfragen abzusehen.



