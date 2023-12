Brand in Berndroth am 19.10.23 – Nachtragsmeldung- ***Zeugen gesucht***

Am 19.10.2023 kam es in Berndroth zu einem Brand im Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehrgerätehaus.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Montabaur haben ergeben, dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Polizei sucht Zeugen, die am 19.10.23 zwischen 15:00-17:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Brandörtlichkeit gemacht haben, insbesondere in Bezug auf Personen oder Fahrzeuge.



Hinweise können telefonisch an die Kriminalinspektion Montabaur unter 02602-9226-211 oder -213 oder -217 gegeben werden.



