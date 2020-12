Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 09:50 Uhr

Am Samstag, 19.09.20, gg. 06:40 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in 56472 Dreisbach, Hof zur hohen Linde, entsandt.

Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, war es zum Brandausbruch im rückwärtigen Bereich des Anwesens, einer bereits vor Jahren abgebrannten Halle, gekommen. Dort hatte sich der Bauschrott, unter anderem alte Holzbalken, entzündet. Das Feuer konnte durch die zeitig eintreffenden Wehrkräfte schnell gelöscht werden. Gebäudeschaden ist nicht entstanden, Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Es entstand lediglich ein geringfügiger Sachschaden an dem Bauschrott der Ruine. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell