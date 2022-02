Brand eines Pkw in Garage

Ein Anwohner bemerkte am heutigen Samstag Morgen gegen 05:55 Uhr in der Garage seines Wohnanwesens in der Goldgasse ein Feuer.

Der Brand wurde durch die hinzugezogene Feuerwehr noch rechtzeitig abgelöscht, so dass ein Übergriff auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden konnte. Der in der Garage abgestellte Pkw brannte jedoch komplett aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0 oder per E-Mail: pimontabaur.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinsp. Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell