Hattert

Brand eines Holzunterstandes

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am Mittwoch, den 03.04.2024, gegen 01:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Montabaur der Brand eines Holzunterstandes in der Hochtsraße in Hattert gemeldet.