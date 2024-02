Brand einer Garage – Nachtragsmeldung

Symbolbild Foto: dpa



Das Inventar der Garage, unter anderem Gartengeräte und Fahrräder, brannte völlig aus, an der Garagenwand sowie dem Carport entstanden brandtypische Sachschäden.

Den Ermittlungen zufolge, dürfte der Brand an einer an der Garagenwand abgestellten Restmülltonne entstanden sein.

Im Einsatz waren die Löschzüge Bad Marienberg und Hahn mit insgesamt 40 Wehrleuten.

Erwähnenswert erscheint der Umstand, dass die Hausbewohner durch die Auslösung eines Rauchmelders alarmiert wurden. Demnach war der Rauch der angrenzenden Garage durch ein Fenster des benachbarten Wohnhauses gedrungen und hatte dort den Rauchmelder ausgelöst, obwohl im Wohnhaus selbst keine Brandgefahr drohte.

Dies wurde durch die Feuerwehr auch bestätigt mit der eindringlichen Erkenntnis, dass Rauchmelder Leben retten können.



